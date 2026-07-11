През май и юни: рекорден брой цивилни жертви в Украйна

От началото на войната Украйна е загубила над 16 400 цивилни жители. През май и юни тази година пък са регистрирани най-много жертви сред цивилното население от началото на руската инвазия.

Юни се превърна в един от най-смъртоносните месеци. Тенденцията към нарастване на жертвите сред мирното население в резултат на руските атаки се наблюдава вече трети пореден месец, сочат данните на ООН, представени на заседанието на Съвета за сигурност на организацията.

Само през юни има над 1800 ранени цивилни

През юни в Украйна в резултат на руски атаки са регистрирани най-малко 265 смъртни случая сред цивилното население, а още 1816 души са били ранени, посочи Розмари ДиКарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси и въпросите на изграждането на мира, цитирана от "Дойче Веле".

През месец май наблюдателната мисия на ООН в Украйна е регистрирала 274 смъртни случая сред цивилното население. Данните за юни все още са предварителни – реалният брой на жертвите и ранените може да е по-голям, казват от ООН.

От началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна в отбраняващата се страна са загинали най-малко 16 402 мирни жители, сред които 802 непълнолетни. Ранени в Украйна в резултат на атаките на Русия за повече от четири години война са 48 428 души.

И през юли броят на цивилните жертви расте

От ООН отбелязват, че и през юли броят на цивилните жертви в страната продължава да расте. Ударите на Русия, нанесени срещу Украйна на 2, 6 и 8 юли, са засегнали центровете на редица украински градове и са довели до десетки жертви, което показва "ясен модел".

През пролетта и лятото в Украйна се регистрират особено много жертви сред цивилното население в резултат на атаките на Русия, посочва Розмари ДиКарло. Но показателите за 2026 "са на значително по-високо ниво, отколкото през предходните години".