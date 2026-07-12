Синер покори отново Уимбълдън след епичен финал със Зверев

Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като във финала надигра шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 за 3:48 часа игра и записа десета поредна победа срещу този съперник.

За световния №1 трофеят е общо пети от Големия шлем. Той е печелил по два пъти в Лондон и на Откритото първенство на Австралия и веднъж на Ю Ес Оупън. Зверев пък ще измести Карлос Алкарас от второто място в света при обновяването на ранглистата в понеделник.

Първите два сета предложиха изключително равностойна битка, като и двамата тенисисти печелеха уверено подаванията си и нито един не успяваше да наложи превъзходство. Единствената възможност за пробив в началната част бе пред Синер, но той не успя да я реализира.

Зверев стигна до успех в първия сет след тайбрек, спечелен с 9:7. В него двамата си размениха по един пропуснат сетбол, но германецът се възползва от втората си възможност и взе аванс след повече от час игра.

Във втората част сценарият се повтори и отново се стигна до тайбрек. Този път Синер бе категоричен – италианецът поведе с 4:0 след два минипробива и затвори сета със 7:2, за да изравни резултата.

Третият сет продължи без пробиви до седмия гейм, когато Зверев получи първия си шанс да вземе подаването на съперника. Синер обаче запази самообладание, а при опита си да стигне до къса топка германецът се подхлъзна и удари коляното си. Той продължи мача, но инициативата вече беше на страната на италианеца. Синер спечели сервиса си, реализира първия пробив в срещата и взе сета с 6:3.

В четвъртата част световният №1 направи решаващ пробив за 4:3, след което запази преднината си и затвори мача с 6:4