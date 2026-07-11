Обвит в легенди: остров Кафканас, свързан с майката на Александър Велики

Само на 2,5 морски мили от брега на селището Олимпиада в Халкидики, или на около 15 минути с моторна лодка, се намира малкият скалист остров Кафканас. Необитаем и потънал в тишина, той изглежда непретенциозен, но векове наред е обвит в легенди, свързани с древна Македония и семейството на Александър Велики.

В древността островът е бил известен като Капрос (гр. Κάπρος – „дива свиня“). Същото име е носел и заливът, както и пристанището на античния град Стагира – родното място на философа Аристотел.

Според една от местните легенди именно тук е била заточена Олимпиада – майката на Александър Велики и четвъртата съпруга на цар Филип II Македонски. Разказва се, че след победата си над нея през 316 г. пр.н.е. владетелят Касандър я изпратил в изгнание, след като я пленил при Пидна.

Друга легенда е още по-загадъчна

Според нея Филип II държал Олимпиада затворена в труднодостъпна пещера на острова в продължение на години. Макар историческите източници да не потвърждават тази история, тя продължава да се предава от поколение на поколение сред местните жители.

Днес на най-високата точка на Кафканас се издига фар, а в подножието му могат да се видят останки, свързвани с древна Стагира. Островът остава една от малко познатите забележителности на района.

Местният рибар Йорго разказва, че през 2017 г. островът е бил обявен за продажба на цена от около 2 млн. евро, а впоследствие е бил купен от руски гражданин.

Въпреки това Кафканас продължава да привлича посетители. През летните месеци малки лодки отплават от Олимпиада и Аспровалта, предлагайки еднодневни екскурзии, риболов и обиколки около острова. Едната му страна представлява отвесни скали, по които често могат да бъдат забелязани диви кози – още една любопитна гледка, която допълва мистичната атмосфера на това късче земя в Струмския залив.