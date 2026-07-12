Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка днес, след като президентът Володимир Зеленски обяви промени в състава на правителството и съобщи, че ѝ е предложил нов важен пост, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че Зеленски, който продължава да изпълнява функциите си по силата на военното положение, тъй като по време на война не може да бъдат произвеждани избори, периодично извършва промени в кабинета с цел да повиши ефективността на управлението.

Свириденко, която е заемала поста министър на икономиката на Украйна, беше назначена за премиер през юли 2025 г. на 39-годишна възраст, след като изигра водеща роля в сключването между Украйна и САЩ на споразумение за полезни изкопаеми. То бе възприето като важна мярка за обвързване на интересите на САЩ със сигурността на Украйна, посочва АП.

"Горда съм, че имах честта да оглави правителството по време на един от най-трудните периоди в съвременната история на Украйна", написа Свириденко в социалните мрежи. Тя сподели, че е обсъдила със Зеленски "следващите стъпки", но не предостави подробности.

"Продължавам да съм готова да служа на украинската държава и да изпълнявам всяка задача, насочена към укрепване на позицията на Украйна, защита на нашите национални интереси и приближаване към справедлив мир", каза тя.

Зеленски обяви оставката ѝ в публикация, в която посочи, че Украйна "променя политическата си стратегия".

Той също така заяви, че е предложил на Свириденко възможността да оглави "нова, важна сфера" в отношенията на Украйна с ключов международен партньор.

"Всяко приоритетно направление във външната политика ще бъде поверено на човек със значителен опит, способен да изпълни договореното на равнище държавни лидери и очакванията на украинския народ", заяви Зеленски, описвайки предстоящите промени в правителството.

Украинският президент също така заяви, че ще има промени сред ръководството на правоохранителните органи в Украйна.

Това ще бъде четвъртото голямо преструктуриране на правителството на Зеленски след руската пълномащабна инвазия в страната преди повече от четири години, отбелязва АП.