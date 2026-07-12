МОН предлага таксите за платено обучение да не могат да нарастват с повече от 20%

Министерството на образованието и науката предлага промени в Закона за висшето образование, с които да се ограничи поскъпването на платеното обучение и да се даде повече свобода на университетите при определянето на някои такси. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации до 15 юли.

Сред основните предложения е таксата за целия период на обучение в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо таксата за първата година на обучение. По този начин ще се гарантира предвидимост за студентите и за висшето училище и ще се елиминира възможността таксата да стане непосилна на определен етап от обучението. Новите правила ще важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година.

Предлага се също минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален, както и университетите сами да определят таксите за кандидатстване чрез своите академични съвети.

Сред по-техническите промени е включването на регистъра за академично признаване на придобито в чуждестранни висши училища образование към общата информационна система на висшето образование, както и въвеждането на служебно установяване на завършена степен на образование от административните органи чрез справка в съответните регистри, се посочва в предложението.