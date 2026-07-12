Тежка катастрофа затвори Прохода на републиката, има загинал

Тежък пътен инцидент е станал тази вечер на Прохода на републиката, малко преди село Пчелиново.

По първоначални данни сигналът за произшествието е подаден в 21:50 ч., като за съжаление има инфорация за загинал човек.

Към този час движението в района на катастрофата е напълно спряно. На място работят полицейски екипи.

По данни на ОДМВР се очаква до минути движението в участъка да бъде пуснато в една лента, като то ще бъде регулирано от полицейски екип.

Тази сутрин от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната за изминалото денонощие.