Защо Зеленски сменя правителството: ключовите моменти

Президентът на Украйна Владимир Зеленски изненадващо за мнозина обяви оставката на министър-председателя Юлия Свириденко, което означава и оставка на цялото правителство.

Сред кандидатите за неин заместник с най-големи шансове е сочен ръководителят на НАК „Нафтогаз“ Сергей Корецки, съобщи "Страна. ua".

Какво означава всичко това? Ето основните моменти:

След корупционния скандал през ноември миналата година и последвалата оставка на ръководителя на президентската канцелария Андрей Ермак, централният елемент в системата за контрол на Зеленски и най-близкото му обкръжение (наричано в текста "Семейството") върху политическите и икономическите процеси в страната стана правителството, оглавявано от назначената с подкрепата на Ермак Юлия Свириденко. Фактът, че за неин наследник се обсъжда Сергей Корецки, определян като един от ключовите мениджъри на "Семейството" показва, че Зеленски и обкръжението му нямат намерение да се отказват от този контрол.

Причините за смяната на един представител на "Семейството" с друг могат да бъдат различни – опасения, че Националното антикорупционно бюро (НАБУ) може да започне разследване срещу Свириденко като "човек на Ермак", стремеж да се демонстрира "обновяване на властта", без реални промени, съмнения в нейната лоялност или други грешки, които според Зеленски и обкръжението му тя е допуснала. Основният извод е, че президентът възнамерява да запази правителството под свой контрол.

Съществени политически промени биха настъпили, ако Зеленски предложи за премиер не Корецки, а например министъра на отбраната Михаил Федоров или кмета на Харков Игор Терехов, които също се споменават сред възможните кандидати. Това би означавало извеждане на кабинета от влиянието на "Семейството". Твърди се, че Федоров е близък до среди, подкрепяни от европейски донори, а Терехов – до председателя на парламентарната група на "Слуга на народа" Давид Арахамия, който, макар да демонстрира лоялност към Зеленски, не е част от "Семейството" и развива собствен политически проект с Терехов.

Друга предполагаема причина за оставката на кабинета е желанието без скандал да бъде отстранен министърът на отбраната Михаил Федоров. Отношенията му със "Семейството" отдавна са напрегнати заради изграждането на собствен политически образ и опитите му да ограничи достъпа на компании, свързвани с това обкръжение, до средствата за отбрана. Все още не е сигурно дали Зеленски няма отново да го предложи за министър, тъй като той може да получи подкрепа от европейски партньори. Споменава се и възможността Федоров да бъде освободен по-късно, ако не изпълни поставените срокове за реформата на мобилизацията. Изниква и въпроса дали той би получил достатъчна подкрепа в парламентарната група на "Слуга на народа", където, според текста, има депутати, които са против него.

Интерес представляват и анонсираните от Зеленски промени в правоохранителните органи. Според появили се информации президентът възнамерява да предложи на Върховната рада кандидатурата на Александър Поклад за нов ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), с което ще затвърди контрола си върху службата. Предишният ръководител на СБУ Василий Малюк е бил отстранен, след като отказал да предприеме наказателни действия срещу НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) след началото на корупционния скандал. За Поклад се твърди, че през миналата година е участвал в подготовката на ответни действия срещу антикорупционните институции.