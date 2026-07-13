Мият поетапно тази седмица улиците в центъра на София

Поетапното миене по карета в район „Средец“ започва днес, като до 19 юли ще бъдат обработени осем карета в централната градска част на София, съобщиха от Столичната община. Дейностите се извършват по график, утвърден от Столичния инспекторат, като част от регулярното поддържане на чистотата в града.

От Общината посочват, че поетапното миене по карета позволява цялостно почистване на участъци, които при обичайни условия често са трудно достъпни заради паркирани автомобили. Освен уличните платна ще бъдат измити тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащите пространства.

Днес ще бъде измито карето между ул. „Славянска“, бул. „Васил Левски“, ул. „6-ти септември“ и ул. „Гурко“, както и карето между ул. „Славянска“, бул. „Васил Левски“, ул. „6-ти септември“ и бул. „Цар Освободител“.

На 14 юли дейностите ще обхванат карето между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Крум“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Фритьоф Нансен“.

На 15 юли ще бъде измито карето между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Крум“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“.

На 16 юли е предвидено миене на карето между ул. „Шипка“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“ и бул. „Васил Левски“.

На 17 юли ще бъдат обработени улиците в карето между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Мизия“ и ул. „Светослав Тертер“.

На 18 юли миенето ще се извърши в карето между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Михай Еминеску“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Георги Марков“.

На 19 юли дейностите ще приключат с миене на карето между бул. „Цариградско шосе“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Светослав Тертер“ и ул. „Мизия“.

От Столичната община информират, че в дните на миенето, в часовия диапазон от 07:30 до 16:30 часа, са забранени движението, престоят и паркирането по улиците в съответните карета. За времето на дейностите временно ще бъдат закривани и отделни участъци от „синята“ и „зелената“ зона, както и местата в режим „служебен абонамент“.

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили да преместят превозните си средства предварително. Останалите в участъците автомобили ще бъдат премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

От общинската администрация допълват, че уведомления за предстоящото миене са поставени предварително на жилищните сгради в засегнатите райони. Поетапното миене по карета в централната градска част на София ще продължи и през следващите седмици по утвърдения график.

През миналата седмица беше извършено миене на карета в районите „Оборище“ и „Средец“, припомня БТА.