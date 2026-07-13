Уембаняма подписа, склони на по-малко пари - 252 млн. долара

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма подписа нов петгодишен договор, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Контрактът влиза в сила от следващото лято и е на обща стойност 252 милиона щатски долара.

22-годишният Уембаняма имаше възможност да подпише договор за 303 милиона долара, но предпочете да остави по около 10 милиона на година на ръководството на тима, за да може то да изгради по-конкурентоспособен състав. Въпреки това неговият нов контракт е третият най-голям, който се подписва от играч, излизащ от новобрански договор. Повече пари са получили само плеймейкърът на Детройт Пистънс Кейд Кънингам и центърът на Кливланд Кавалиърс Еван Моубли.

През последния сезон 224-сантиметровият Уембаняма изведе Сан Антонио до участие във Финалите в НБА. Освен това той получи и наградата за "Защитник на годината". В 64 мача през редовния сезон той регистрира по 25 точки, 11,5 борби и 3,1 асистенции и 3,1 чадъра средно на мач.