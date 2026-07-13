Отложиха отново делото "Сияна", частните обвинители не се явиха в съда

Съдът в Плевен отложи за септември делото "Сияна", съобщиха от съда.

Делото е образувано срещу Г.Б.А., за причинена катастрофа, при която загина дванадесетгодишната Сияна, а на нейния дядо, бяха причинени телесни повреди.

Това е единадесетото съдебно заседание по делото.

Днес не се явиха частните обвинители и техният повереник. Тази сутрин в деловодството на Окръжен съд – Плевен е постъпила молба от адвоката, в която уведомява съда, че с оглед това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването им е безпредметно.

Тяхното неявяване днес е причината ход на делото да не бъде даден, тъй като отсъствието им е пречка за извършването на следствени действия и събирането на доказателства. Според съда, неизготвянето на заключението, не е нито основателна, нито уважителна причина за неявяването на страна по делото. Поради това, неявилите се частни обвинители и техният повереник, в срок най-късно до следващото съдебно заседание, трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването си днес.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 септември тази година от 10:00 часа.

"Делото "Сияна" отново се отлага. Неизвестно за кога. Първо ни отнеха Сияна. После започнаха да ни отнемат и надеждата, че ще дочакаме справедливост. Всеки нов ден на отлагане е нов удар за семейството ни и тежък сигнал към обществото, че делата за отнет човешки живот могат да бъдат влачени без край. Колко още трябва да чакаме? Колко още ще бъде изпитвано търпението на близките на жертвите?

За едни това е поредната папка на бюрото. За нас това е детето ни.

Няма да се откажем. Няма да замълчим. Няма да позволим Сияна да бъде забравена, а справедливостта – погребана заедно с нея", коментира бащата на Сияна Николай Попов.