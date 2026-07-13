Нумизмат: Най-скъпите монети са от Първата и Втората световна война

Най-интересните български монети са от царско и княжеско време. Това заяви в предаването "Операция История" един от авторите на фототипно издание на Търновска конституция - нумизматът Валентин Недев.

"Най-скъпите монети са от Първата и Втората световна война. Съответно лев, два и 50 стотинки - 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки. А във Втората световна война, поради недостиг на благородни метали, са използвали желязо и затова масово са ръждиви. Ако в момента намерим някоя монета, която е като чисто нова - запазена, цената ѝ може да стигне десетки хиляди евро", посочи Недев пред Bulgaria ON AIR.

Недев добави още, че историята на Търновската конституция ме грабна още когато я разбрах, тя е била най-демократичната за времето си. По думите му, основната част от нея е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си.

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"И как сме изненадали Европа със свободолюбивия си дух и как точно за два месеца успяваме да направим това за мен произведение на изкуството - и реално, и морално. И как дори точно в тоя момент още не сме били независими, но сме имали много сериозен независим дух", разкри нумизматът.