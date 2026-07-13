Тялото на турска алпинистка е открито след 112-дневно издирване под връх Арарат

Тялото на изчезналата преди 112 дни 58-годишна турска алпинистка Севим Йълмаз е било открито в подножието на връх Арарат в Югоизточна Турция, съобщи агенция ДХА.

Жената е била обявена за изчезнала, след като на 22 март е проявила признаци на умора и се отделила от експедицията, в която участвала, с намерение да се върне в базовия лагер.

Според съобщение на общината в местния град Арарат, цитирано от агенцията, издирването на алпинистката е започнало още на същата дата, но е било възпрепятствано от неблагоприятните метеорологични условия.

„В издирването по суша и по въздух участваха екипи от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), жандармерията, полицията, местната администрация и Червения полумесец, с всички налични ресурси и въпреки трудния терен и неблагоприятните метеорологични условия“ гласи съобщението.

На 11 юли на височина от 4700 м са били открити лични вещи на Йълмаз, а два дни по-късно – и нейното тяло, като за предполагаема причината за смъртта ѝ се посочва измръзване, уточнява ДХА.

Властите посочват, че предстоят допълнителни медицински експертизи за потвърждаване дали тялото е именно на Йълмаз, отбелязва агенцията.

(БТА)