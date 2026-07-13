Диана Русинова призова за по-строг контрол над тировете

Шофьорите на тирове се страхуват от контрол. Това заяви за bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

"Двата камиона, участвали в последните тежки катастрофи на АМ "Тракия", са превозвали зърно. Разделителната мантинела е изградена през 2014 г. по проект и нормативи от 2010 г.", каза още Русинова.

По думите ѝ става въпрос за съоръжение от по-нисък клас, предназначено да спира превозни средства с маса до 1,5 тона, движещи се със скорост до 65 км/ч при определен ъгъл на удара. Според нея остава открит въпросът доколко подобна предпазна система би могла да бъде ефективна при удар с тежкотоварен камион, чиято маса е многократно по-голяма.

Русинова отбеляза, че същинският проблем е липсата на достатъчно ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. Тя подчерта, че никога не е определяла шофьорите на камиони като "убийци", въпреки отправяните към нея обвинения, а настоява единствено за еднакъв и справедлив контрол върху всички участници в движението.

"Единственото нещо, за което призовавам, това е контрол – за всички, не за един, не за двама – за абсолютно всички. И съм шокирана от реакцията на тези хора, те очевидно се страхуват от контрола, те не желаят да бъдат контролирани", подчерта тя. "Нашата борба е хората да могат да тръгнат на път и да се приберат живи. Никой не трябва да погребва близките си заради катастрофа", допълни тя.

Русинова коментира и спазването на правилата от страна на професионалните водачи. Тя припомни, че българското законодателство забранява управлението на автомобил с джапанки, бос или без дрехи от кръста нагоре, но според нея подобни нарушения продължават да се допускат.

Според нея засиленият контрол трябва да бъде осъществяван от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта. Тя разкритикува институцията за липсата на достатъчно активна позиция по отношение на обществения превоз на товари и пътници.

Според Русинова без последователен контрол върху тежкотоварните автомобили, включително проверките за претоварване и техническа изправност, подобни трагични инциденти ще продължат да се повтарят.