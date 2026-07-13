BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 51

Митрофанова: Александров завинаги ще остане в паметта на световната космонавтика

Руският посланик отдаде почит на втория български космонавт

13.07.2026 | 13:28 ч. Обновена: 13.07.2026 | 13:28 ч. 7
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви пред журналисти след поклонението пред вторият български космонавт  генерал-майор о.р. Александър Александров, който почина на 10 юли , че, както всички първи космонавти, той завинаги ще остане в паметта на космонавтите от Звездното градче, както и на световната космонавтика. 

Близо два часа след началото на поклонението продължаваха да влизат хора, за да оставят цветя и да отдадат почит на българския космонавт. Президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев и други военни се сбогуваха с летеца, космонавт, учен и офицер в Централния военен клуб в София. 

Свързани статии

"Той беше истински красавец и прекрасен човек, затова – вечна му памет. Ние, разбира се, дълбоко скърбим заедно с България и неговото семейство, което много обичаме, уважаваме и с което поддържаме дългогодишни традиционни връзки", каза още посланикът.

Свързани статии

Съболезнователни адреси са получени от президента, премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и Българския Червен кръст. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Митрофанова Александров завинаги ще остане паметта световната космонавтика
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem