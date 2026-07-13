Митрофанова: Александров завинаги ще остане в паметта на световната космонавтика

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви пред журналисти след поклонението пред вторият български космонавт генерал-майор о.р. Александър Александров, който почина на 10 юли , че, както всички първи космонавти, той завинаги ще остане в паметта на космонавтите от Звездното градче, както и на световната космонавтика.

Близо два часа след началото на поклонението продължаваха да влизат хора, за да оставят цветя и да отдадат почит на българския космонавт. Президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев и други военни се сбогуваха с летеца, космонавт, учен и офицер в Централния военен клуб в София.

"Той беше истински красавец и прекрасен човек, затова – вечна му памет. Ние, разбира се, дълбоко скърбим заедно с България и неговото семейство, което много обичаме, уважаваме и с което поддържаме дългогодишни традиционни връзки", каза още посланикът.

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