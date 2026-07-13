ЕС ще ограничава достъпа на децата до социалните мрежи, какво препоръчаха експертите?

Децата трябва да имат "поетапен и постепенен достъп" до социалните мрежи. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а експерти препоръчаха децата под 13 години да използват онлайн платформите само под надзор.

Европейският съюз обмисля забрана на социалните мрежи, след като държави членки, сред които Гърция и Франция, започнаха да настояват за ограничаване на достъпа, а натискът за общоевропейска забрана по примера на Австралия се засилва.

За да помогне на ЕС да вземе решения, основани на факти, Фон дер Лайен възложи на експертна група от лекари, академици, представители на младежта и родители да дадат съвети на блока. Те представиха своите препоръки днес, 13 юли, предаде АФП.

„Вече имаме консенсус, че трябва да има начална възраст, от която децата могат да се регистрират в социалните мрежи“, каза Фон дер Лайен, призовавайки за „ограничения, съобразени с възрастта“.

„Въпросът не е дали децата могат да имат достъп до социалните мрежи. Въпросът е дали и кога социалните мрежи могат да имат достъп до нашите деца“, посочи тя.

През втората половина на годината ще бъде представено законодателно предложение, отбеляза председателят на ЕК. „Трябва да обмислим поетапен и постепенен достъп за различните възрастови групи“, настоя тя.

Докладът на експертите даде представа за това как би могло да изглежда това, като препоръчаха:

- Изцяло без екрани за бебета и малки деца;

- Използване под надзор на „социални мрежи, съобразени с възрастта“ и устройства от деца на възраст между 3 и 12 години;

- За лицата на възраст от 13 до 18 години – „постепенно преминаване към самостоятелно използване“ на социалните мрежи и други цифрови платформи, които разполагат с „ключови функции за безопасност“.

Платформите „трябва да докажат, че услугите им не причиняват вреда. В Европа всеки, който разработва продукт, носи отговорност за неговата безопасност“, подчерта Фон дер Лайен.

Докладът не препоръча пълна забрана на дигиталните платформи, включително социалните мрежи, а Фон дер Лайен не подкрепи такава мярка.