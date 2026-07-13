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Песков: "Коалицията на желаещите" не иска мир, а продължаване на войната

Това са държавите, които извършват враждебни действия срещу нас

13.07.2026 | 14:04 ч. Обновена: 13.07.2026 | 14:05 ч. 38
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

"Коалицията на желаещите" не иска мир, а продължаване на войната и се занимава с подстрекателство в тази насока, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Бих казал, че това е коалиция от подстрекатели към война. Това е групата от държави, която не иска мир, а иска продължаване на войната", заяви Песков във връзка с предстоящата на 13 юли среща на "коалицията на желаещите", на която се планира да се обсъди подкрепата за Украйна.

Песков също така обърна внимание, че тази група държави се заблуждава дълбоко относно възможността за нанасяне на стратегическо поражение на Русия.

"Ето защо това е коалиция на заблудените и коалиция на подстрекателите към война", обобщи той.

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Песков добави още, че Кремъл ще следи отблизо развитието на събитията от срещата на "коалицията на желаещите", предвид враждебната позиция на тази група държави.

"Разбира се, ще следим много отблизо. Това са държавите, които извършват враждебни действия срещу нас", каза Песков.

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