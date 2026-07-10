Почина космонавтът и летец генерал-майор Александър Александров

Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България, съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи.

"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания.

Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти.

В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството".

Александър Александров - вторият български космонавт

Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб "Союз ТМ-5" заедно с командира на полета Анатолий Соловьов и бординженерa Виктор Петрович Савиних. С кораба кацат на Станция Мир и кцата отново на земята с Союз ТМ-4. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

Военен летец първи клас, заслужил летец, летец-космонавт на Република България. На 26 април 2002 г. е удостоен с висше военно звание бригаден генерал. Награден е с орден „Стара планина“.

С указ № 246 от 11 декември 2013 г. за особено големите му заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили е повишен във висше военно звание в резерва генерал-майор.

На 13 март 2019 г. „за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, за дългогодишната му и безупречна служба и за приноса му за националната сигурност на Република България“ е награден с орден „За военна заслуга“ първа степен.

Поклон пред светлата му памет!