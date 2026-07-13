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Автовоз и микробус се удариха на Подбалканския път

Полиция регулира движението

13.07.2026 | 21:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа между автовоз и микробус затруднява движението по Подбалканския път в района на разклона за павелбанското село Долно Сахране. По първоначална информация при инцидента е пострадал един човек.

Сблъсъкът е станал около 18:05 ч. на Републиканския път I-6, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На място има полицейски екипи, които регулират движението, пише БТА.

Това е пореден тежък инцидент в региона. Миналата нощ при катастрофа в Прохода на Републиката, преди село Пчелиново, загина един човек.

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