Автовоз и микробус се удариха на Подбалканския път

Катастрофа между автовоз и микробус затруднява движението по Подбалканския път в района на разклона за павелбанското село Долно Сахране. По първоначална информация при инцидента е пострадал един човек.

Сблъсъкът е станал около 18:05 ч. на Републиканския път I-6, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На място има полицейски екипи, които регулират движението, пише БТА.

Това е пореден тежък инцидент в региона. Миналата нощ при катастрофа в Прохода на Републиката, преди село Пчелиново, загина един човек.