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Дете пострада след дрифт на 20-годишен във Варна

Книжката на джигита е отнета

13.07.2026 | 22:12 ч. Обновена: 13.07.2026 | 22:42 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дете пострада във Варна, след като 20-годишен шофьор изгуби контрол над автомобила си, докато дрифтира, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Младежът се движел от булевард "Цар Освободител" и при включването си в улица "Вяра" колата му се ударила в бордюр и се преобърнала. При инцидента били засегнати и още два автомобила.

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Детето е пътувало в една от ударените коли. То е получило порезни рани от счупено стъкло, но няма опасност за живота му.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Съставени са му актове за причинената катастрофа, а шофьорската му книжка е отнета за една година, пише БТА.

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