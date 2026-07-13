Дете пострада след дрифт на 20-годишен във Варна

Дете пострада във Варна, след като 20-годишен шофьор изгуби контрол над автомобила си, докато дрифтира, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Младежът се движел от булевард "Цар Освободител" и при включването си в улица "Вяра" колата му се ударила в бордюр и се преобърнала. При инцидента били засегнати и още два автомобила.

Детето е пътувало в една от ударените коли. То е получило порезни рани от счупено стъкло, но няма опасност за живота му.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Съставени са му актове за причинената катастрофа, а шофьорската му книжка е отнета за една година, пише БТА.