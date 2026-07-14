Майки излизат на протест за достойно майчинство под прозорците на Радев

Майки от цялата страна излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18:30 ч. пред Министерския съвет.

Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи.

"398 евро едвам стигат да гледаш едно дете нормално, и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме - в момента да стане 70%, ако сега не може - от 2027 г.; сега да стане обещаните 460 евро и обезщетението при връщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% - от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива – социални и нормални надбавки", заяви Иванка Тодорова, която е представител на организаторите на недоволството.

По думите ѝ човек, който има стаж достатъчно за майчинство - една година в рамките на последните две години, трябва да получава по-високи надбавки.

Протестиращите жени настояват социалните да останат 25, а работещия - този със стаж, да станат 50 евро. "Да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент", добави Тодорова.

Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите.