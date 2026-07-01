Отхвърлиха майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа

Парламентът отхвърли на първо четене предложените от "Продължаваме промяната" (ПП) промени в Кодекса за социално осигуряване, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщетенията при неизползване на отпуск при бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до двегодишна възраст, да бъдат увеличени от 50% на 100%.

Законопроекта подкрепиха 70 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", Продължаваме промяната", "Възраждане" и един депутат от "Прогресивна България". Против беше един народен представител от "Прогресивна България" (ПБ). Въздържаха се 118 депутати от ПБ.

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" (ПП) представи законопроекта, като заяви, че майчинството не е милостиня, а право. "Това са около 193 евро на месец. От този законопроект печелят всички - младите семейства ще имат повече средства, а бизнесът ще е щастлив, че младите се връщат на работа", каза той.

Лидерът на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов обвини ПП, че не са направили тези промени, докато са управлявали и лидерът на ПП Асен Василев беше финансов министър. Обяви това за политическо лицемерие.

"Българската система дава възможност за 2 години майчинство и това е огромно достижение на редица български правителства. Социалното министерство е против, защото смисълът на обезщетението е да предотвратява риск, а не да бъде допълващо възнаграждение. Паричните обезщетения за бременност, отглеждане и раждане на дете имат заместващ характер и целят да осигурят доход за лицето, което не може да полага трудова дейност, докато детето порасне", аргументира позицията на ПБ Витанов.

Все пак добави, че разбира колко е трудно да се гласува по този законопроект, включително и само с въздържане от вота. "Дискусията в групата ни не беше еднозначна, но това е предлагано многократно. Вие сте били 3 пъти финансов министър, г-н Василев. Защо не го приехте?", попита Петър Витанов.

"Не го приехме, защото имахме коалиционни партньори като вас и в двете управления, които гласуваха против", отговори Асен Василев.

"Възраждане" заявиха, че подкрепят законопроекта на ПБ и че също са внасяли подобни предложения за промени в законодателството. Георги Георгиев обвини ПБ, че се "държат като ГЕРБ".

Венко Сабрутев заяви, че е разочарован и че мярката е човешка и може да представлява огромен приход за държавата от връщането на майките на работа. "Довечера ще има още един протест, защото в политиката лицемерието се наказва", добави депутатът от ПП.

"Харесвам този патос в погребален стил на служител от Плевенския обреден дом", иронизира го Витанов.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че Витанов общо взето е заявил, че "много иска, ама няма желание" и че на този принцип действа цялата група на ПБ.

"Майчинството не е патос. Пътят към политическото гробище е този", каза Венко Сабрутев преди прегласуването на предложението.

Председателят на ПГ на ПП Николай Денков подчерта, че ако искаш да направиш нещо, намираш начин, ако не искаш – намираш оправдание. Според него всички аргументи на управляващото мнозинство срещу законопроекта издишат.

"Очевидно е, че има логика в това, което предлагаме. Но вместо да помислим как да го направим заедно сега, се прави всичко възможно да се повторят старите практики, в които на думи искаме да свършим нещо, а на дела правим точно обратното. Ето, това е, което показахте през последните 2 месеца откакто сте в Народното събрание по всяка една важна тема", обърна се той към депутатите от "Прогресивна България".

И продължи: "Начинът, по който го правите, е отвратителен и хората го виждат. И това се обръща срещу вас, защото нямате никаква чувствителност за това как изглежда този подход от гледна точка на хората, за които едни 50 лева или 50 евро имат истинско значение, защото тях трябва да броят на края на всеки месец".

Денков призова управляващите да се вземат в ръце и да си дадат сметка, че болшинството от хора в България има проблеми и работата на народните представители в парламента е да ги решат един по един.

Антон Кутев от "Прогресивна България" обърна внимание, че лицемерието се наказва. "Лицемерието е нещо, което има много лица. То за това така се нарича. И внимавайте да не се окажете от другата страна. Ние с вас нямаме различия, че е по-добре да дадем повече на майките. Нямаме никакви различия за това, че демографската криза изисква да се подкрепят майките, децата и т.н. Разликата обаче е, че за да може всичко това да стане, трябва да има определени възможности в бюджета. Същият бюджет, който се оказа със 7,4% дефицит", поясни депутатът.

Като трагично Цончо Ганев от „Възраждане“ определи това, че към днешна дата 131 депутати са на принципа „много исках, ама нямах желание“.

Според Слави Василев от „Прогресивна България“ единствената причина, поради която от ПП вкарват този законопроект днес, не е, защото мислят за майките или за децата, а защото сега така им е удобно. По думите му единственото нещо, което ги интересува, е да си правят пиар в TikTok. Той обърна внимание и че Тристранката е против този законопроект.

Велислав Величков от ПП се обърна към управляващото мнозинство с думите, че са най-социалната група в Народното събрание и това трябва да им е абсолютен приоритет. „Тристранката, аз разбирам, че има своето голямо значение, както видях, че и становищата на съдебните институции имат решаващо значение по гласуванията ви по Закона за съдебната власт, но тогава излиза, че Тристранката и ВСС заменят парламента – каквото кажат те, това е. Волята на народните представители, техните предизборни ангажименти трябва да бъдат изпълнени в тази зала и ще трябва да може да се разберете с Тристранката включително с първо и с второ гласуване“, каза той и призова „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта, защото е много важен.

Стою Стоев от ПП също взе отношение и отбеляза, че доводите на първата политическа сила издишат изцяло.