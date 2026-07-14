“Възраждане” иска изслушване на министър Шишков заради мантинелите и зачестилите катастрофи

Парламентарната група на “Възраждане” внесе в Народното събрание предложение за съвместно изслушване в пленарната зала на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на председателя на УС на АПИ инж. Александър Тодоров, съобщи пресцентърът на партията.

Поводът са „зачестилите инциденти на пътя, в които тежкотоварни автомобили преминават през защитните мантинели и предизвикват тежки ПТП, често съпроводени със загуба на човешки живот“, се казва в текста.

Целта на изслушването е да се установи дали има предприети мерки от МРРБ след няколко тежки пътни инцидента с жертви и пострадали по автомагистралите в България, възнамеряват ли министерството и АПИ да повишат безопасността по магистралите чрез подмяна на неподходящите ограничителни системи на пътя с такива, отговарящи на изискванията по Наредба No.РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. и за уточняване на вида на вгражданите ограничителни системи на пътя при ремонтите по АМ „Тракия“.

От „Възраждане“ допълват, че за пътната мрежа е необходимо да се изградят ограничителни системи с подходящ клас на задържане за конкретните участъци.

В края на миналия месец в свое телевизионно участие регионалният министър Иван Шишков съобщи, че договорите за мантинели, сключени преди три години, са изплатени около 500 млн. лв., припомня БТА. Плащанията са надвишени с близо 200 млн. лв. на база анекси през 2025 г., като се изплащат и 16 млн. лв. индексации. Те са за шест района и са надвишени многократно.