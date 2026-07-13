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Румен Радев ще бъде гост на Макрон в Елисейския дворец

Българският премиер ще участва в честванията за 14 юли

13.07.2026 | 19:52 ч. 32
Румен Радев ще бъде гост на Макрон в Елисейския дворец

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад за националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

Заедно с него във френската столица ще бъдат вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Парадът ще се състои на 14 юли на площад "Конкорд", а сред участниците ще има и български гвардейци.

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Ден по-рано Румен Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствените ръководители, организиран от Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Посещението съвпада и със среща на Коалицията на желаещите, която ще събере в Париж най-малко 25 държавни и правителствени лидери. Разговорите в понеделник ще бъдат посветени на усилията за "засилване на подкрепата за Украйна и натиска върху Русия".

По-рано днес във френската столица пристигна и украинският президент Володимир Зеленски, който ще участва в събитията, организирани от Коалицията на желаещите.

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