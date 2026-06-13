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Все по-често деца дават сигнали, че родителите им се друсат с дрога

13.06.2026 | 12:38 ч. Обновена: 13.06.2026 | 13:00 ч. 22

Все по-често деца сигнализират, че родителите им взимат наркотици, сочат данните на Държавната агенция за закрила на детето.

Тревожната статистика намира отражение и в работата на организациите, които ежедневно подкрепят деца и млади хора от уязвими групи. Според специалистите зависимостите все по-често присъстват в живота на младежите, а последствията от тях се пренасят и в бъдещите семейства. 

"Срещаме млади хора все по-често в рамките на социалните услуги, които предоставяме в Наблюдаваното жилище. Млади хора, които идват с една или друга зависимост. Забелязваме, че това не се разпознава като огромен проблем. Гледа се на него като, все едно е нещо обикновено, което ще мине. Забелязваме, че това се задълбочава и стъпка по стъпка тези млади хора стават бъдещи родители", сподели Мария Данева от Сдружение "Самаряни" пред Bulgaria ON AIR.

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"Това е обезпокоителна статистика, за която вярвам, че всички заедно трябва да обединим силите си и да направим това, което е възможно - да разговаряме с децата и младите хора от най-малка, от най-ранна възраст. Също така да засилим програми по превенция, защото, когато един човек вече е пълнолетен, той има изграден характер, има изградено мнение и там е много по-трудно да се стигне до някакво осъзнаване или търсене на изходен път", категорична е Мария Данева.

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