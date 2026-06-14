Дрога, алкохол и едни български деца, които търсят избавление от родителите си

Държавната агенция за закрила на детето отчита тревожен ръст на сигналите за родители, които злоупотребяват с алкохол и наркотици. Част от обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 идват от самите деца, които търсят помощ и подкрепа.

Само през миналата година от област Стара Загора на линията са се обадили 195 деца. От тях 98 случая са били конкретни сигнали за риск. От началото на тази година досега са регистрирани 74 обаждания, като 30 са прераснали в сигнали.

От ДАЗД посочват, че всеки подаден сигнал се проверява от компетентните институции. При установен риск за дете се предприемат мерки за неговата закрила и безопасност. Анонимността на хората, които се обаждат на телефон 116 111, е гарантирана.

Зависимостите вече не се разпознават като сериозен проблем

Тенденцията се вижда и в работата на организациите, които подкрепят деца, младежи и семейства от уязвими групи. Специалистите предупреждават, че зависимостите все по-често присъстват в живота на младите хора, а по-късно се пренасят и в техните семейства.

"Повече от 28 години подкрепяме хора от уязвими общности, деца и техните семейства. Все по-често в рамките на социалните услуги, които предоставяме в Наблюдаваното жилище, срещаме млади хора с една или друга зависимост. Забелязваме, че това вече не се разпознава като огромен проблем", коментира пред БГНЕС Мария Данева от Сдружение "Самаряни".

По думите ѝ често зависимостите се възприемат като нещо временно, което ще отмине от само себе си. На практика обаче проблемът се задълбочава.

"Проблемът обаче се задълбочава и стъпка по стъпка тези млади хора стават бъдещи родители. Разбираемо е, че те носят тези проблеми със себе си и в новите си семейства. Ние като професионалисти се опитваме да ги придружим по пътя към самостоятелността, търсим заедно точки, за да осъзнаят негативните последици, които носят тези зависимости за настоящия и бъдещия им живот", допълва Данева.

Нужна е превенция още от ранна възраст

От неправителствения сектор настояват за по-ранна и по-системна превенция. Според Мария Данева разговорите с децата трябва да започват още в ранна възраст, преди зависимостите да се превърнат в модел на поведение.

"Вярвам, че трябва да обединим силите си - да разговаряме с децата още от най-ранна възраст и да засилим програмите по превенция. Когато един човек вече е пълнолетен, с изграден характер, е много по-трудно да се стигне до осъзнаване и търсене на изход. Обикновено се търси помощ чак когато ситуацията е вече много задълбочена. Все още сме във времето, в което можем да направим нещо, за да не се превърне това в истинска пандемия", подчертава тя.

ДАЗД напомня, че Националната телефонна линия за деца 116 111 приема сигнали и обаждания за подкрепа, като анонимността на подаващите сигнал е напълно защитена.