Доматите вече идват с куриер: Всеки втори българин пазарува храна онлайн

Пазарската количка все по-често остава на екрана. Над 54% от потребителите в България вече са купували хранителни продукти онлайн, а навикът, който се наложи като удобство по време на пандемията, постепенно се превръща в трайна част от ежедневието.

Това показват данните от проучването Retail Pulse 2026 на NIQ. Пазарът не само увеличава обема си, но и бързо променя начина, по който магазините приемат поръчки, организират доставките и достигат до клиентите.

Недоверието към това друг да избира доматите, плодовете или прясното месо постепенно отстъпва. През последната година специализираните онлайн супермаркети отчитат силен ръст, а най-големият изцяло дигитален търговец на храни у нас е увеличил оборота си с 50% до 88 млн. евро.

Физическите супермаркети също се включват все по-активно, но вместо да изграждат собствена сложна и скъпа система за доставки до дома, много от тях предпочитат да работят с вече утвърдени платформи за бързи поръчки.

Телефонът измества компютъра и при пазаруването на храна. Данни от представителни проучвания на Enterprise.bg и Market Links показват, че 52% от поръчките се правят през смартфон, докато делът на лаптопите и настолните компютри е 41%.

В начина на плащане обаче българският потребител остава по-предпазлив. Наложеният платеж продължава да води с около 55%, макар че картовите разплащания директно през сайтовете постепенно намаляват разликата, пише БГНЕС.

Променят се и предпочитанията за получаване на покупките. Вместо да чакат куриер у дома в определен часови диапазон, все повече потребители избират автоматизирани шкафове или поръчват онлайн, а след това вземат предварително подготвените торби от физически магазин по пътя си към дома.