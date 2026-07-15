BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 36

Доматите вече идват с куриер: Всеки втори българин пазарува храна онлайн

В начина на плащане обаче българският потребител остава по-предпазлив

15.07.2026 | 09:46 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пазарската количка все по-често остава на екрана. Над 54% от потребителите в България вече са купували хранителни продукти онлайн, а навикът, който се наложи като удобство по време на пандемията, постепенно се превръща в трайна част от ежедневието.

Това показват данните от проучването Retail Pulse 2026 на NIQ. Пазарът не само увеличава обема си, но и бързо променя начина, по който магазините приемат поръчки, организират доставките и достигат до клиентите.

Недоверието към това друг да избира доматите, плодовете или прясното месо постепенно отстъпва. През последната година специализираните онлайн супермаркети отчитат силен ръст, а най-големият изцяло дигитален търговец на храни у нас е увеличил оборота си с 50% до 88 млн. евро.

Физическите супермаркети също се включват все по-активно, но вместо да изграждат собствена сложна и скъпа система за доставки до дома, много от тях предпочитат да работят с вече утвърдени платформи за бързи поръчки.

Телефонът измества компютъра и при пазаруването на храна. Данни от представителни проучвания на Enterprise.bg и Market Links показват, че 52% от поръчките се правят през смартфон, докато делът на лаптопите и настолните компютри е 41%.

В начина на плащане обаче българският потребител остава по-предпазлив. Наложеният платеж продължава да води с около 55%, макар че картовите разплащания директно през сайтовете постепенно намаляват разликата, пише БГНЕС.

Променят се и предпочитанията за получаване на покупките. Вместо да чакат куриер у дома в определен часови диапазон, все повече потребители избират автоматизирани шкафове или поръчват онлайн, а след това вземат предварително подготвените торби от физически магазин по пътя си към дома.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

доставка онлайн храна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem