Жилищата в София поскъпнаха три пъти за 10 години

Цените на жилищата в София са нараснали близо три пъти за период от десет години. Къщите и апартаментите в столицата са поскъпнали със 197% през първото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2016 г., показват данни на Националния статистически институт. Това нарежда София на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класация за поскъпване на имотите, пише „Труд“.

Цените на апартаментите ново строителство в София през първото тримесечие на годината са със 175% по-високи спрямо 10 години по-рано, показват данните на НСИ. При съществуващите апартаменти поскъпването за същия период е по-голямо - с 210%. Така столицата държи първото място по поскъпване и на старите жилища, и на новите. Данните за такъв дълъг период от време показват, че в София има сериозно търсене както на ново строителство, така и на съществуващи къщи и апартаменти.

На второ място в класацията е Варна с общо повишение на цените със 173% за десет години. Поскъпването на новото строителство в морската столица е със 147%, а при съществуващите жилища повишението на цените за периода е със 187%. В тези данни не влизат сделки в курортите край Варна.

На трето място сред шестте най-големи града в страната се класира Пловдив със 144% общо повишение на цените на имотите за период от десет години. В града повишението на цените на новото строителство за периода е с близо 105%, което е малко над два пъти, а старите жилища са поскъпнали със 184%.

Пловдив остава на трето място по поскъпване на къщите и апартаментите за период от 10 години.

Повишението на цените на апартаментите и къщите в Бургас и в Стара Загора за дълъг период от време е близко. Но в Бургас има в голяма разлика между поскъпването на старото и новото строителство, а в Стара Загора разликата в движението на цените на двата типа имоти е значително по-малка. В Бургас по-голямо е поскъпването на съществуващите жилища, докато в Стара Загора по-голямо покачване на цените има при новите. При новото строителство движението на цените много зависи от това какви нови сгради излизат на пазара - в кой квартал се намират, както и от типа строителство, дали е луксозен затворен комплекс или по-обикновена кооперация.

На четвърто място по поскъпване на имотите за период от десет години е Бургас със 137% общо повишение на цените на къщите и апартаментите. Цените на новото строителство в града са нараснали с 80%, а поскъпването на старите имоти е със 194%, показват данните на НСИ. Бургас е градът с най-голяма разлика между движението на цените на старо и ново строителство за дълъг период от време - над 110%.

Топ пет на градовете с най-голямо поскъпване на имотите се допълва от Стара Загора. Цените на жилищните имоти в града са нараснали средно със 136 на сто за 10 години. Във всички останали градове в страната с над 120 хил. жители поскъпването на старите жилища за такъв дълъг период от време е по-голямо от това на новото строителство, но Стара Загора е изключение от тази тенденция. Поскъпването на новите жилища в града за период от 10 години е със 155%, докато покачването на цените на старото строителство е със 129 на сто. Стара Загора е градът с най-малка разлика при движението на цените на старо и ново строителство за такъв дълъг период от време.

Последното шесто място в класацията за поскъпване на имотите в най-големите градове е за Русе. От НСИ не са обявили данни за поскъпването на новите жилища в града, но при старото строителство повишението на цените в Русе за периода е със 141%.

Общо за страната жилищата за периода са поскъпнали със 163%, или над два пъти и половина, като при движението на цените на новото и старото строителство има преднина за съществуващите жилища. Апартаментите в стари сгради са поскъпнали със 182%, а ръстът на цените на новото строителство е със 137%.