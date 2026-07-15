Румен Радев за "Коалицията на желаещите": Отидохме да уважим Макрон, не за неформални срещи

България защити националния си интерес при обсъждането на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а решението да не участва в консултациите на т.нар. "коалиция на желаещите" е продиктувано от стремеж към мирни преговори.

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

По думите му Брюксел е уважил резервите на България за три физически лица. "За руския патриарх Кирил, собственика на "Лукойл" Вагит Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части Махмутов", каза премиерът.

Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз", заяви Радев.

По думите му всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора – и на Запад, и на Изток. В тази връзка той отбеляза и решението България да не вземе участието в консултациите на неформалната "Коалиция на желаещите".

"Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френския президент и към нашия съюзник Франция", заяви премиерът. По думите му "стратегическото пробуждане" на Европа трябва да започне "с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива и ефективна система за сигурност".

Безопасността по пътищата

Във вътрешнополитически план министър-председателят акцентира върху необходимостта от дълбоки реформи за подобряване на безопасността по пътищата. Според него тежките катастрофи са резултат от "дълги години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми".

Той посочи като основни причини лошата пътна инфраструктура, неефективния контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите и недостатъчната наказуемост на тежките нарушения.

"Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми", добави Радев и даде пример за "сбъркани приоритети":

"В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на огромния тежкотоварен трафик в цялата страна. В същото време в ТОЛ системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират ТОЛ таксите. Тоест, приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси“, заяви той.

Тоест приоритет е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси, обобщи премиерът настоящата ситуация.

Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и Министерството на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност, подчерта Радев.

В края на изявлението си премиерът отправи призив към шофьорите с оглед активния летен сезон.

"Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност“, каза Радев.