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Средният осигурителен доход за май е 1033,62 евро

За април 2026 г. той беше 1034,85 евро

15.07.2026 | 10:10 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Размерът на средния осигурителен доход за България за месец май е 1033,62  евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 юни 2025 г. до 31 май 2026 г. е 989,23 евро.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през през месец юни 2026 г.

Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. беше 1034,85 евро, припомня БТА.

 

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