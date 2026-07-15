Освободиха задържания областен председател на ДПС - Бургас

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен, след като е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, съобщиха от полицията.

Мярката е изтекла, а Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние.

Той беше задържан в Поморие при акция на служители на МВР, като полицията в Бургас е оказала съдействие на свои колеги от Кърджали. От Областната дирекция на МВР – Бургас уточниха, че не могат да предоставят повече информация по случая.

По налични данни задържането е свързано с досъдебно производство, водено от разследващите органи в Кърджали. Към момента няма официална информация за предмета на разследването, както и дали на Широков е повдигнато обвинение.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие. През декември 2024 г. той беше избран за областен председател на партията в Бургас.