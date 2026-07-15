Президентът на Сърбия Вучич: Планирам да бъда премиер след изборите

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред британския вестник „Файненшъл таймс“, че планира да се върне на поста министър-председател след предсрочните избори, които ще се проведат до началото на декември.

„Най-вероятно първо ще имаме парламентарни избори, а след това президентски. (...) Парламентарните избори ще се проведат до началото на декември (...) Няма място за различни решения“, каза Вучич пред британското издание, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

В интервю, публикувано вчера във „Файненшъл таймс“ под заглавие „Големият взрив“, Вучич също така призова Брюксел да се откаже от подхода към разширяването, основан на заслуги, при който Черна гора и Албания в момента са водещите кандидати, и вместо това да приеме страните от Западните Балкани в блок.

„Какво искате да изградите? Още по-строги граници между всички?“, попита той и допълни, че „Ако всички (страни от Западните Балкани) влезем заедно (...) няма да има граници между Прищина, Белград и всички останали (...). Регионът трябва да бъде обединен, а не да се превърне в нова конфликтна зона между хората, които влизат в ЕС, и тези, които са все още далеч от него“, добави той.

Британското издание посочва, че тези изявления идват преди срещите в Брюксел вчера, където Черна гора и Албания затвориха глави от преговорите си за присъединяване с ЕС, а Украйна и Молдова отвориха по още един клъстер.



Министърът по европейските въпроси на Ирландия, която пое ротационното председателство на Съвета на ЕС, Томас Бърн заяви, че този напредък „е сигнал към всички страни кандидатки, че ако изпълнят своята част, ще бъдат възнаградени“.



„Процесът е реален (...). Черна гора е на повече от половината път от процеса на присъединяване и се надяваме, че този импулс ще продължи“, добави вчера Бърн.



„Файненшъл таймс“ отбелязва, че присъединяването на Сърбия „отдавна е възпрепятствано от дългогодишен спор с бившата ѝ провинция Косово, както и от опасения относно върховенството на закона и корупцията“.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.



Вучич заяви в интервюто си за британския вестник, че „правителството работи по закони срещу корупцията и всичко останало“.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)