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Жена почина, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Хасково

Разследването продължава

15.07.2026 | 10:57 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена на 72 години е починала след пътен инцидент в Хасково, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден в 5:15 часа на телефон 112. Инцидентът е станал на кръстовището на булевард "Освобождение" и улица "Бачо Киро", където 69-годишен водач на лек автомобил "Форд" е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 72-годишна жена.

Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, където по-късно е починала. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

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По данни на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Хасково през първите шест месеца на 2026 г. в областта са регистрирани 107 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 12 души, а 116 са били ранени.

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Тагове:

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