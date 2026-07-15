Жена почина, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Хасково

Жена на 72 години е починала след пътен инцидент в Хасково, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден в 5:15 часа на телефон 112. Инцидентът е станал на кръстовището на булевард "Освобождение" и улица "Бачо Киро", където 69-годишен водач на лек автомобил "Форд" е блъснал пресичащата на пешеходна пътека 72-годишна жена.

Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково, където по-късно е починала. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

По данни на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Хасково през първите шест месеца на 2026 г. в областта са регистрирани 107 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 12 души, а 116 са били ранени.