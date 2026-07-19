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Млад шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Бургас, има опасност за живота ѝ

Водачът е отнел предимство на пресичащата жена

19.07.2026 | 08:36 ч. Обновена: 19.07.2026 | 08:59 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Има опасност за живота на жена на 47 г. от Сливен, след като е блъсната на пешеходна пътека в Бургас от лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж. 

Инцидентът е станал около 22:42 ч. снощи на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

По данни на полицията шофьорът е отнел предимството на пресичащата по пешеходната пътека 47-годишна жена и я е ударил с автомобила. 

Пострадалата е с политравма и е настанена за лечение в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, като за живота ѝ има опасност.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ, предаде БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

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