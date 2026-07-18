Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за злоупотреба с PNR данни

Евродепутатът Елена Йончева е сезирала Европол и Интерпол заради предполагаема политически мотивирана злоупотреба с данни от системата за резервационни записи на пътниците - PNR, както и с механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Според Йончева публикуваните наскоро от вътрешния министър информация и официални документи пораждат сериозни съмнения, че тези инструменти може да са били използвани с политически мотиви и извън строгата правна рамка на Европейския съюз.

Липса на прокурорско или съдебно разрешение

Евродепутатът определя като особено тревожно обстоятелството, че в публично разкритите документи не се съдържат данни за прокурорско решение или съдебно разрешение, които да обосновават събирането и обработването на чувствителна лична информация или задействането на каналите за международно полицейско сътрудничество.

Йончева припомня, че използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681. Тя допуска обработването им единствено за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и други тежки престъпления.

По думите ѝ Съдът на Европейския съюз последователно приема, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни трябва да отговаря на принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции.

"Не бива да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение"

Евродепутатът подчертава, че PNR данните и механизмите за международно сътрудничество между правоохранителните органи не трябва да бъдат използвани за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократични процеси.

Ден по-рано от ДПС съобщиха, че са подали сигнал и до Софийската градска прокуратура. От партията настояват да бъде проверено дали вътрешният министър е предприемал действия без необходимия прокурорски надзор.