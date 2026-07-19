Кои са по-малките брат и сестра на Брад Пит, чийто живот не е холивудски

Брад Пит е едно от най-разпознаваемите лица в Холивуд и живее живота си под светлината на прожекторите десетилетия наред.

От касови филми като „Троя“, „Боен клуб“, „Мистър и мисис Смит“, „Странният случай с Бенджамин Бътън“, „Бандата на Оушън“ и много други до интересния за медиите и феновете личен живот – два провалени брака с две от най-известните актриси, а сега връзка с красива дизайнерка на бижута, която зад гърба си има брак с друг холивудски красавец.

Романтичният живот на Брад Пит е също толкова интересен, колкото и кариерата му. Както на екрана, така и в реалността, той е един от най-красивите мъже на нашето време и съвсем нормално женското внимание към него никак не е малко. През годините актьорът е бил въвличан в множество романтични връзки с известни и неизвестни жени, но най-ярко се открояват тези с Гуинет Полтроу, Дженифър Анистън и Анджелина Джоли.

Романсът между Пит и Полтроу стартира през 1994 година на снимачната площадка на филма „Седем“. Двамата бързо се превръщат в любима холивудска двойка и дори стигат до годеж през 1996 година. В крайна сметка обаче, година по-късно, слагат край на отношенията си, тъй като Гуинет се чувствала твърде млада и неподготвена за брак.

Гуинет Полтроу и Брад Пит. Снимка: Getty Images

Само година след проваления си годеж, Пит намира утеха в друга руса холивудска звезда. Той се запознава с Дженифър Анистън чрез общи познати. Както и с Гуинет, и тук нещата се развиват доста бързо – годежът идва през 1999 година, а сватбата е на 29 юли на следващата година.

И докато всички смятаха, че любовта им е вечна, Брад и Дженифър се разделят през 2005 година. По това време те не споменават причината, но злите езици твърдят, че Пит е изневерил на съпругата си с колежката си Анджелина Джоли, с която по това време снимат филма „Мистър и мисис Смит“.

Слуховете в крайна сметка се оказват верни и на холивудският хоризонт се появява „Бранджелина“. През 2005 година официално е потвърдено, че Брад и Анджелина са двойка. През годините те остават една от най-интересните истории в шоубизнеса със своите успешни кариери, стилни изяви на червени килими и голямото си семейство с шест деца – три биологични и три осиновени. След седем години заедно се сгодяват през 2012, а на 23 август 2014 година се женят на церемония във винарната си „Миравал“ във Франция.

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