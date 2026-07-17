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Йотова за спора около "Коалицията на желаещите": Радев има най-точната позиция

Тя заяви, че многократно се е сблъсквала с подобни декларации

17.07.2026 | 13:07 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма противоречия относно позицията на България за участието на страната ни в "Kоалицията на желаещите". Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

"Моят богат опит с европейски документи и във външната политика многократно съм се сблъсквала с такива декларации. Нито има проведена дискусия за тях, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са т.нар. консенсусни декларации. Най-точната позиция бе изразена от премиера Радев на няколко големи форума - в Анкара, в Париж и в двустранните му контакти с партньорите", подчерта държавният глава.

Йотова присъства на деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026".

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"Удовлетворена съм от това, което видях. Изключително важно учение, в което участват ВМС, но и в координация със сухопътни сили, с ВВС, със специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността на морската ни граница. В ситуация, при която само на няколкостотин километра от нас има бойни действия, нашите военни са на своя пост, за което им благодаря", коментира тя.

По думите ѝ са нужни много повече инвестиции в българската армия, включително във военноморските ни сили.  Тя оцени като важна стъпка подписаният по време на срещата на върха на НАТО в Анкара меморандум за придобиването на допълнителни кораби.

"Добре, че се подписа меморандум още на срещата на върха в Анкара за допълнителни кораби, но това все още не е достатъчно. Остаряло ни е въоръжението, а за да бъдем сигурни и да постигнем стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови", заяви Йотова.

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Тагове:

Коалиция на желаещите Румен Радев Илияна Йотова Бриз
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