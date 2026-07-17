Румен Радев: Подпис в Украйна няма, няма противоречие в кабинета за войната

Няма подпис на Киевската декларация и няма да видите такъв, заяви премиерът Румен Радев.

"Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията, няма подпис и няма да видите такъв, така че се учудвам с каква увереност се разпространява противна информация", каза Радев в парламента по повод участието на външния министър участва в срещата "Украйна – Югоизточна Европа" в Киев.

Премиерът заяви, че България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства.

Той припомни, че решенията се вземат от ЕС и от НАТО - съюзи, в които България е активен участник.

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