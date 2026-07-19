Ще има ли в България летящи коли?

И в България може да видим летящи коли, но трябва да има регулации, а тази спънка е доста голяма, заяви инж. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

"Вече в Ню Йорк правят полети с летящи коли между две летища. Очаква се до края на годината да пуснат летящи коли в Дубай и Абу Даби. В Китай са доста напреднали", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

На летище "Васил Левски" вече са проектирани първи три стоянки за летящи коли.

"Като дойде човек с бизнес самолет и не иска да изкара час в трафика до центъра, за 5 минути може да стигне до НДК. Големите звезди, политици и бизнесмени могат лесно да стигат до центъра. Ще има оператори, които ще правят това обслужване", обясни гостът.

Преди да бъдат пуснати в употреба летящите коли, се правят стотици полети, които да гарантират, че са безопасни и няма да има откази.

"Тези за по-кратките разстояния са на батерии. В Бразилия както бяха на час, вече са свалили до 15 минути да заредят и да направят няколко полета. София - Пловдив може да отидем, София - Перник, от центъра до "Алеко" да отидем. На всички изложения стотици компании предлагат нови батерии с по-голям живот. Ако не искаме да сме изоставащи, по-добре да ги внедрим", коментира инж. Иванджиков.

По думите му първата българска летяща кола може да бъде готова до края на годината.

"Ако е готов с конструкция, много бих се радвал да го представим на изложението между 6 и 9 октомври в Интер Експо Център. Единият производител произвежда жирокоптери. Трябват малко финанси, за да сме заедно с американците и китайците", заяви инж. Иванджиков.

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