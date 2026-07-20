Феновете за финала на Мондиал 2026: Шоуто на полувремето беше катастрофа (СНИМКИ)

Reuters 1 / 10 / 10

Феновете определиха като "катастрофа“ първото в историята на Световното първенство шоу на полувремето – противоречива проява с участието на Мадона, Джъстин Бийбър и Шакира, състояла се в неделя.

Докато спектакълът предизвика разнопосочни реакции сред зрителите по целия свят, то българските фенове, които гледаха пред екраните се издразниха на коментатора по време на въпросното шоу, който не спираше да говори и с това реално стопира течащото като фон изпълнение.

Суперзвездите на Аржентина и Испания Лионел Меси и Ламин Ямал трябваше да излязат заедно на сцената на стадион "МетЛайф“ в неделя по време на шоуто, вдъхновено от "Супербоул“ малко преди Испания да победи Аржентина с 1:0 след продължения.

Футуристичната част от програмата започна с изпълнение на Мадона на хита ѝ от 2000 г. "Music“, подкрепена от въодушевените бразилски легенди на футбола Роналдо Назарио и Роналдиньо.

Музикалната легенда, демонстрираща отлична физическа форма, беше облечена изцяло в дрехи на Saint Laurent и впечатли публиката с розов сатенен бомбър и корсет, къси панталонки и ботуши с връзки и чорапи до над коляното. Мадона прегърна футболните икони, преди те да я откарат с бъги към центъра на стадиона.

След това необичайното трио позира на тревата и се усмихна на публиката.

Джъстин Бийбър направи съвсем различно впечатление на зрителите, когато излезе само с китара, за да изпълни специална версия на песента си "Everything Hallelujah“, посветена на Световното първенство.

Певецът се появи на терена по доста странен начин чрез "смяна“, извършена от Джейсън Съдейкис, който влезе в ролята на своя алтер-его персонаж, мениджъра Тед Ласо.

Феновете са противоречиви

Звездата изглеждаше непринудена, докато излизаше на терена, преди да изпълни мощно хитовото си парче, добавяйки финалния стих "Това е Световното първенство, Алилуя“, а феновете останаха озадачени от избора му на песен.

Един фен изказа сурова присъда: "Какъв провал беше това шоу на полувремето. Всичко беше предварително записано, без съвместни изпълнения или изненадващи моменти. Къде беше Мадона накрая? Можеше да изпее няколко стиха с Шакира всичко беше толкова странно. Толкова много шум за нищо".

В същото време, демонстрирайки разминаването в мненията, друг зрител написа: "Не харесвам много от нещата, които ФИФА прави, но "това шоу" на полувремето беше наистина грандиозно".

"Кой стоеше зад концепцията за това шоу на полувремето? ChatGPT?“, написа друг потребител.

"Изпълнението на Мадона беше най-странното нещо на света, особено след като веднага след това се появиха Мъпетите. Останалата част от шоуто беше прилична. Според мен изпълнението на JB беше най-доброто от всички", споделя мнението си друг потребител.

"Убива настроението. Пълен провал. Защо избраха точно тази песен, която никой не знае? Не мога да го проумея...“, докато друг добави, че изборът на песен от страна на Бийбър е бил ужасен.

Шакира се завърна на сцената на Световното първенство, демонстрирайки стегнатия си корем в розово-жълто боди с пайети, за да изпълни хита си "Dai Dai“ заедно с Бърна Бой, докато K-pop сензацията BTS зарадва публиката с "Dynamite“.

Шоуто беше остро разкритикувано и от бившата звезда на Англия от Световното първенство Уейн Рууни, който се пошегува, че любимата му част от програмата е била "когато тя свърши“.

"Честно казано, за мен най-хубавото беше краят. Харесвам много от тези изпълнители, но, честно казано, смятам, че беше пълна боза. Наистина така мисля. Просто не ме грабна; исках футболът да продължи. Беше някак вяло. Харесвам Бърна Бой, Шакира и Бийбър, но това беше твърде безизразно“, изрази възмущението си той.

Лиъм Галахър също не спести критиките си: "Това е като лош трип“, добавяйки: "Добре, че съм си обул "духовните“ чорапи, иначе това забавление на полувремето можеше да ме докара до ръба на лудостта“.

Освен шоуто на полувремето, финалът на Световното първенство включваше и церемония по закриването с участието на Пост Малоун, Том Круз, Никол Шерцингер, инфлуенсъра IShowSpeed, носителката на "Оскар“ Дженифър Хъдсън, Роби Уилямс и италианската певица Лаура Паузини, които пяха от откриващата церемония.

Звезди като Круз, Тимъти Шаламе, Кайли Дженър, Мат Деймън и Ейдриън Броуди се присъединиха към публиката за финала.

Испанският актьор Хавиер Бардем, легендата в ските Линдзи Вон и актрисата Джулия Гарнър също присъстваха на събитието "Златен килим“ на ФИФА преди началото на финала.