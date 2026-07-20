Обвиняемият за трагедията на "Тракия" иска домашен арест

Шофьорът на тежкотоварния автомобил., обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" от 10 юли, се изправя днес пред Апелативния съд в Бургас, предаде БГНЕС.

Защитата му обжалва решението на първоинстанционния съд, с което на водача беше наложена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". При инцидента загина един мъж, а други двама души пострадаха сериозно.

Адвокатите на обвиняемия настояват той да бъде освободен при по-лека мярка, като "домашен арест" или "парична гаранция". Очаква се в съдебната зала защитата да изтъкне чистото му съдебно минало, постоянния му адрес и обстоятелството, че престъплението е извършено по непредпазливост.

Прокуратурата от своя страна категорично поддържа искането си да остане в ареста. Държавното обвинение се позовава на високата обществена опасност на деянието, тежките последици от катастрофата и възможността професионалният шофьор да се укрие.

Решението на Апелативния съд в Бургас ще бъде окончателно и няма да подлежи на последващо обжалване.

Трагедията се разигра на 10 юли в участък от автомагистрала "Тракия", който попада в апелативния район на Бургас. По данни от разследването управляваният от мъжа тежкотоварен автомобил е излязъл от контрол и се е сблъскал тежко с движеща се по магистралата лека кола.

Ударът се оказал фатален за един от мъжете в автомобила, който загинал на място. Други двама души били транспортирани по спешност в болница с травми с различна степен на тежест.

След катастрофата движението в района останало блокирано в продължение на часове, докато екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ извършвали спасителни действия и оглед на местопроизшествието. Разследващите продължават да работят по няколко основни версии за причините, довели до трагедията.

Инцидентът отново насочи общественото внимание към засиления трафик на тежкотоварни автомобили по магистралите през летния сезон и необходимостта от по-строг контрол върху почивките на професионалните шофьори.