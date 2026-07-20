Йотова: Все още не е късно да върнем влиянието си на Балканите (СНИМКИ)

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"Отстъплението ни от влиянието на Балканите не е правилно решение. И все още не е късно." С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към участниците в Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, предаде БГНЕС.

В изказването си държавният глава постави акцент върху необходимостта страната ни да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, последователно да защитава националните си интереси и да инвестира повече в дипломацията.

"България в очите на света"

В началото на словото си Йотова поздрави българските дипломати и им благодари за работата в защита на интересите на страната и на българските граждани зад граница, както и за утвърждаването на авторитета на България по света.

"Обръщам се с благодарност към всички, които сте България в очите на света, които допринасяте за нашата репутация и за уважението към страната ни в чужбина."

Президентът отбеляза, че дипломатите работят в условията на бързо променящ се международен ред, в който старите правила функционират все по-трудно, а именно те са сред първите, които усещат настъпващите промени.

Тя изрази признателност и към представителите на България, които изпълняват мисиите си в конфликтни региони, като подчерта, че страната трябва да изпраща на подобни места високоподготвени професионалисти.

По думите ѝ България има всички основания да води самостоятелна външна политика, стъпила върху Конституцията и националните интереси.

"Имаме солидна Конституция, в която категорично са определени нашите ценности, разбирането за света и нашите цели. Политиката може да ги отстоява във всеки международен документ. Без отстъпления. Просто често трябва да обръщаме тази малка книжка на Конституцията и да я четем внимателно."

Инвестиции в дипломацията

Илияна Йотова обърна внимание и на културната дипломация, която според нея България все още не използва достатъчно ефективно. Тя посочи, че страната няма национален културен институт по модела на останалите държави членки на Европейския съюз.

Президентът припомни и че през годините са били закрити дипломатически представителства в държави, които днес отново придобиват стратегическо значение.

"Често си казваме, че България има нужда от инвестиции. Но забележете, досега никой не казва следното изречение - България трябва да инвестира в дипломация."

Според Йотова членството на България в Европейския съюз не бива да се възприема като крайна цел, а като възможност, която страната все още не използва пълноценно.

Тя призова България да намери своето място и в дебата за стратегическата автономия на Европа, особено на фона на значението на Югоизточна Европа за бъдещото развитие на европейската транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура.

Българското влияние на Балканите

Централно място в изказването на държавния глава зае ролята на България на Балканите. Йотова припомни успешното домакинство на юбилейното издание на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и подчерта, че страната ни не е използвала в достатъчна степен възможностите, които този формат предоставя.

"Отстъплението ни от влиянието на Балканите не е правилно решение. И все още не е късно. Имаме предпоставките - от географското положение до членството ни в Съюза. И тук следват осъзнати приоритети, цели, начините, по които да се стигне до тях и най-важното - вашата работа, уважаеми посланици."

Президентът даде висока оценка и за работата на дипломатическите мисии с българските общности зад граница, като открои преброяването на българската общност в Албания.

"Специално искам да подчертая един пример, който става емблематичен, и това е преброяването на българската общност в Албания. Когато има единодействие на държавните институции, изработени политики, консенсус в страната, вашата работа става само с партньорите."

Отношенията със Северна Македония

Йотова се спря подробно и на отношенията с Република Северна Македония. Тя заяви, че българската политика е показала способност да постига успехи, когато институциите, дипломатите и обществото действат единно.

Държавният глава обаче подчерта, че остават нерешени въпроси. Сред тях тя посочи необходимостта всички европейски партньори да бъдат убедени в българската позиция, която вече се е превърнала в европейска, както и делата за ОМО "Илинден" в Съвета на Европа.

"Българската политика показа, че може да има големи резултати и да бъде изключително успешна, когато сме единни като институции, като професионалисти от ваша страна и като общество."

Президентът отбеляза, че през следващите месеци предстои активна работа по тези въпроси както за Министерството на външните работи, така и за българските посланици.

В края на изказването си Илияна Йотова призова България да бъде държава, която сама формулира и активно защитава позициите си в международните отношения.

"България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност. Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори."