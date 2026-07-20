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ПСС: В планините е подходящо за туризъм

Времето е слънчево със слаб вятър

20.07.2026 | 10:41 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

От Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са добри.

Времето е слънчево със слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла. В следобедните часове се очакват превалявания от дъжд в Югозападна България.

От ПСС добавиха, че през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

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Според прогнозата за времето в планините преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. 

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