ПСС: В планините е подходящо за туризъм

От Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са добри.

Времето е слънчево със слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла. В следобедните часове се очакват превалявания от дъжд в Югозападна България.

От ПСС добавиха, че през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето в планините преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.