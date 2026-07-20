Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка

Жена на 51 години и 16-годишната ѝ дъщеря са пострадали при пожар в апартамент в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Майката е получила изгаряния по цялото тяло, а дъщеря ѝ е била обгазена. Двете са транспортирани в болница.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:13 часа в неделя в Оперативния център на пожарната в Пловдив. По първоначална информация в жилището е избухнала газова бутилка, след което е възникнал пожар. Огънят е потушен от екип с един пожарен автомобил.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на общо 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара.

При 20 от пожарите са нанесени преки материални щети. Пет от тях са избухнали в жилищни сгради, четири - в спомагателни постройки, пет - в транспортни средства, два - в селското стопанство, един - в съоръжение на открито, а други три са от различен характер.

Още 98 пожара са преминали без материални щети. От тях 53 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, три - в стърнища, 32 - в отпадъци, а останалите 10 са били от друг тип.

Пожарните екипи са извършили и 83 спасителни дейности и помощни операции. Четири от тях са били свързани с катастрофи, две - с инциденти с опасни вещества, а една - с промишлена авария.

При останалите 75 операции е оказана техническа помощ. В 29 случая са отстранени опасни предмети, при четири са спасени животни, а при 10 е оказано съдействие на граждани. Пожарникарите са участвали и в 22 отводнявания, както и в четири операции в помощ на други структури и ведомства. Проведена е и една акция за оказване на помощ на човек под повърхността на воден басейн.

През изминалото денонощие към пожарните служби в страната са подадени и 13 лъжливи сигнала.