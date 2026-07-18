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Шофьор с 3,5 промила удари автомобил в столицата и избяга

Мъжът е задържан от полицията

18.07.2026 | 22:30 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор с 3,5 промила алкохол в кръвта предизвика катастрофа на булевард "Цар Освободител" в София, след което избяга от мястото на инцидента.

Сигналът е подаден на тел. 112 от жената, управлявала другия автомобил, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

След сигнала столичната полиция е организирала заградителни мероприятия и малко по-късно е открила водача в района на булевард "Шипченски проход".

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Мъжът е задържан, а пробата му е отчела 3,5 промила алкохол в кръвта.

От СДВР подчертаха, че бързата реакция на служителите на реда е предотвратила възможността да се стигне до по-тежък инцидент, пише БТА.

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