Радев и Йотова на среща с посланиците ни

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде домакин на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР). Форумът започва в 9:00 ч. в хотел „Интерконтинентал София“.

В конференцията ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава и от пресслужбата на кабинета.

На 19 юли се отбелязва Денят на дипломатическата служба на България – датата, на която през 1879 г. с Указ №1 на Княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външнополитическа администрация, се посочва в информация на сайта на Министерството на външните работи, припомня БТА.

Деветнадесети юли е утвърден като Ден на българската дипломатическа служба от министъра на външните работи Надежда Михайлова с резолюция от 21 април 1999 г.

Първите дипломатически агенти на България са Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович, а през 1883 г. в Петербург е назначен Константин Стоилов.