ГЕРБ за US самолетите: Държавата е в режим на свободно падане СНИМКИ/ВИДЕО

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 13 / 13

“Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнява някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев, сме сигурни, че държавата или поне външната политика, са в режим на свободно падане”, каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев след днешните изявления на премоерът Румен Радев.

По-рано премиерът каза, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище “Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище “Безмер“.

“Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата - министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно дадено от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише от нотата от миналата година. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев.

"В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" това решение, но да видим как ще гласува управляващото мнозинство", заяви Георгиев.

“Премиерът Радев може би забравя, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. Пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, каза още депутатът от ГЕРБ.