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ГЕРБ за US самолетите: Държавата е в режим на свободно падане СНИМКИ/ВИДЕО

Беше направена една илюзия, каза депутатът Георг Георгиев

20.07.2026 | 11:57 ч. Обновена: 20.07.2026 | 12:02 ч. 24

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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“Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнява някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев, сме сигурни, че държавата или поне външната политика, са в режим на свободно падане”, каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев след днешните изявления на премоерът Румен Радев.

По-рано премиерът каза, че САЩ са поискали да разположат самолети на летище “Безмер“, а днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище “Безмер“.

“Беше направена една илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата - министър-председателят твърди, че трябва да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото пребиваване на американски военни самолети. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията са съвсем различни и тук идва манипулацията на фактите. Искането и съответно дадено от министър Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО - това пише от нотата от миналата година. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Тук се иска вече разрешение на Народното събрание. Но премиерът Радев може би забравя, или все още се чувства като президент, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев.

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"В Народното събрание ГЕРБ ще гласува "за" това решение, но да видим как ще гласува управляващото мнозинство", заяви Георгиев.

“Премиерът Радев може би забравя, че той е лидерът на най-голямата формация в Народното събрание. Пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство, каза още депутатът от ГЕРБ. 

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Тагове:

американски самолети Безмер летище Румен Радев външна политика ГЕРБ
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