Прокуратурата повдигна обвинение мъжа, шофирал с 4,06 промила алкохол по "Тракия"

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 49-годишен мъж, шофирал с 4,06 промила алкохол в кръвта, съобщиха от държавното обвинение.

Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил не е собственост на водача с инициали А.Н. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, водачът следва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Събраните до момента доказателства сочат, че вечерта на 19 юли обвиняемият е шофирал по околовръстното на София в посока от автомагистрала "Тракия“ към столицата. При извършената на място проверка е установена употребата на алкохол от страна на водача, както и следи от щети по лекия автомобил. Обвиняемият е бил своевременно съпроводен до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Света Анна“, където предоставил кръвна проба за изследване. Установено е, че е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си от 4,06 промила.

По случая се води разследване, а наказанието, което се предвижда за подобно обвинение, е "лишаване от свобода“ от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Разследването по случая продължава.

Ден по-рано - на 18 юи, столичната полиция задържа водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта, който причини катастрофа на бул. "Цар Освободител", след което избягал. А на 17 юли Софийският районен съд остави в ареста 45-годишния Милен Груев, шофирал с 4,6 промила алкохол в кръвта си в софийското село Бистрица.