Обвиниха и задържаха "героя", управлявал с 4,6 промила алкохол в Бистрица

Софийската районна прокуратура обвини и задържа за 72 часа мъж с инициали М.Г, на 45 годни, за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. За това съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 юли 2026 г., обвиняемият е управлявал лек автомобил "Сузуки" по ул. "Иглика" в село Бистрица, като е криволичел по пътя и е създавал условия за възникване на пътен инцидент.

Установено е, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта от 4,6 промила. Назначена е химическа експертиза на дадената от обвиняемия кръвна проба, чийто резултат се очаква, посочиха от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Шофьорската книжка на мъжа е отнета, а лекият автомобил е иззет като веществено доказателство. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение превозното средство подлежи на отнемане в полза на държавата.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.

Припомняме, че вчера преди обяд жители на Бистрица са подали сигнал на телефон 112 за водач, който шофира рисково, криволичейки по пътя. Сигналът е предаден на дежурната част на Осмо районно управление (РУ) и в района са изпратени полицейски служители. Те са установили водача и автомобила на ул. "Иглика“ , съобщи пред журналисти комисар Любомир Минков, началник на Осмо РУ към Столичната дирекция на вътрешните работи.