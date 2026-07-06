Пиян шофьор криволичи по "Хемус", дрегерът отчете 1,7 промила

35-годишен мъж от Варна е задържан, след като е бил засечен да шофира с алкохол в кръвта, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 20:50 часа снощи екип на "Пътна полиция", който е контролирал движението по автомагистрала "Хемус", забелязал лек автомобил Honda с варненска регистрация да се движи неравномерно и да криволичи. Колата е била спряна за проверка на етапна връзка в посока София.

Пробата с дрегер е отчела 1,69 промила алкохол в издишания въздух на водача. След проверката мъжът е дал кръвна проба за лабораторен анализ, а впоследствие е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано бързо производство.

От Областната дирекция на МВР в Шумен посочват, че продължават засилените мерки срещу водачи, които с поведението си застрашават живота и здравето на останалите участници в движението.

От началото на юли до средата на месеца в региона са установени 16 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, петима, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и 10 неправоспособни водачи, пише БТА.