Мъртвопиян зад волана: Шофьор с 3,5 промила побягна от полицията

Шофьор с 3,5 промила алкохол опита да избяга от полицията в София, но малко по-късно беше открит и задържан.

Мъжът е засечен да управлява автомобил след употреба на значително количество алкохол. При опита на служителите на реда да го спрат той избягал.

След предприето издирване шофьорът е открит в района между булевардите "Шипченски проход" и "Михай Еминеску", в близост до Румънското посолство.

Пробата му е отчела 3,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е задържан от полицията, пише БГНЕС.